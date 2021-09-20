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Kardeşini domuz zannedip öldürdü, vicdan azabıyla kendini de vurdu

Erzurum’da arkadaşları ile ava giden iki kardeşten Erol A., çalılıklar arasında duyduğu sesi domuz zannederek ateş açtı. Çalılıkların arasında bulunanın kardeşi Volkan A. olduğunu ve kardeşinin öldüğünü gören Erol A., tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.

Asayiş 20.09.2021, 12:19
Kardeşini domuz zannedip öldürdü, vicdan azabıyla kendini de vurdu

Erzurum’da arkadaşları ile ava giden iki kardeşten Erol A., çalılıklar arasında duyduğu sesi domuz zannederek ateş açtı. Çalılıkların arasında bulunanın kardeşi Volkan A. olduğunu ve kardeşinin öldüğünü gören Erol A., tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, Erzurum’un Pasinler ilçesi kırsalında meydana geldi. Erol ve Volkan A. kardeşler arkadaşları ile domuz avına çıktı. Av sırasında birbirinden uzaklaşan iki grup yolun karşılıklı alanlarında domuz için alan taraması yapmaya başladı. O sırada Erol A. çalılıkların arkasından duyduğu sesi domuz zannederek ateş etti. Çıkan insan sesini duyan Erol A. çalılıkların arkasına gittiğinde Volkan A.’yı kalbinden vurduğunu anladı. Kardeşinin öldüğünü göre Erol A., olayın şokuyla tüfeği çenesine doğrultup ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Erol A.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

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