Kardeşini aldatan eniştesini vurarak öldürdü

Adana’da karısını aldattığı gerekçesiyle kayınbiraderi tarafından vurularak öldürülen Durmuş Süha S.’nin katil zanlısı tutuklandı. Aynı olay kapsamında gözaltına alınan zanlının babası ile kardeşi de ev hapsine çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Nisan akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Süha S. (35), çocuğunun annesi C.S.’yi aldattı. Çift, 4 ay önce gerçekleşen bu olay sonrası ayrı yaşamaya başladı.

C.S.’nin (34) babası N.B. (57), ‘Kızımın yuvası dağılmasın’ diyerek damadını, dünürü H.S.S.’yi (64) ve damadının ağabeyi H.S.’yi (36) evlerine çağırdı.

N.B’nin evine gelen 3 kişi damda oturup konuşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Durmuş Süha S.’nin kayınbiraderi H.B. (31) silahını çıkartıp bir el ateş etti. Yaşanan arbedede bir el daha ateş eden H.B., eniştesini ve onun ağabeyini yaraladı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 kardeş, tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durmuş Süha S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

22 Nisan Çarşamba günü yaşanan olaydan sonra harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısı H.B.’yi kısa süre sonra yakaladı. Ayrıca ekipler H.B.’nin kardeşi T.B. (25) ile babası N.B.’yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan H.B. tutuklanırken kardeşi T.B. ile babası N.B. ‘ev hapsi cezası’na çarptırıldı.