banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Whatsapp'a uyarı mesajı verildi
Whatsapp'a uyarı mesajı verildi
Yatırımcılar Rusya'dan neden kaçıyor?
Yatırımcılar Rusya'dan neden kaçıyor?
Muharrem İnce 1 Mart’ta CHP’den istifa edecek
Muharrem İnce 1 Mart’ta CHP’den istifa edecek
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kardeşini 25 yerinden bıçaklamış

Bursa’nın İznik ilçesinde erkek kardeşi Semih Acar’ı (19) bıçaklayarak öldüren ağabey Fatih Acar (27) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fatih Acar ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadığını söyledi.

Asayiş 19.01.2021, 18:59
1
Kardeşini 25 yerinden bıçaklamış

Bursa’nın İznik ilçesinde erkek kardeşi Semih Acar’ı (19) bıçaklayarak öldüren ağabey Fatih Acar (27) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fatih Acar ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadığını söyledi.

Ölen Semih Acar’ın yapılan otopsisinde vücudunda 25 bıçak darbesinin olduğu tespit edildi. Kardeş katili ağabey Fatih Acar’ın ifadesinde, "Kardeşim eve geldi, bulunduğum odanın kapısını açtı bana baktı. Sonra kapıyı kapatıp gitti. Daha sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Bent sokakta meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Fatih Acar (25), bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi Semih Acar’ı (19) karnından bıçakladı. Kardeşi Semih Acar, kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Acar, eli yaralı şekilde polis karakoluna giderek "Elimi aynaya vurdum kesildi" dedikten sonra olduğu yere düşüp bayıldı.

Aynı dakikalarda Semih Acar’ın kuzeni tartışmanın yaşandığı eve geldi. Kapıyı açan kuzeni genç adamı kanlar içinde yerde baygın halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Semih Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karakolda baygınlık geçiren katil zanlısı ağabey Fatih Acar ise hastanede kesilen eli tedavi edilip polis nezaretinde müşahede altında tutuldu.

Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yorumlar (0)
banner422
-1°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
banner435