Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adli kontrol şartıyla serbest

Mersin’de yol ortasında yürüyen kız kardeşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ardından da kullandığı taksiyle çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis, taksi şoförü E.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

Olay

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi şoförünün, bir süre takip ederek sözle sataştığı kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.