Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 42 yaşındaki Muharrem Kayık kardeşi tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kurucaşile ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 ay önce cezaevinden çıkan 39 yaşındaki Nuri Kayık’la ağabeyi 42 yaşındaki Muharrem Kayık arasında tartışma çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen kardeşlerin kavgasında Nuri Kayık ağabeyi Muharrem Kayık’ı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası ağabeyini vuran Nuri Kayık Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Muharrem Kayık’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.