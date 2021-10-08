Kardeş katiline müebbet hapis istendi

Bolu’da traktörü evinin önüne park ettiği için tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında açıklanan mütalaada müebbet hapsi istendi.

Olay, 5 Mart tarihinde Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G., evinin önüne traktörü çeken kardeşi İlhami Gören ile köy konağı önünde karşılaştı. Kardeşiyle tartışan H.G. yanında bulunan bıçakla kardeşini 2 yerinden bıçakladı. İlhami Gören aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlhami Gören, tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan H.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kardeş katili olarak anılmaktan utanıyorum"

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’kasten öldürme’ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan H.G., hakim karşısına çıktı. H.G. yaptığı savunmada, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum" şeklinde konuştu. Sanığın savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın ’kasten öldürme’ suçundan ömür boyu, hakkında haksız tahrik olduğu yönünde karar verilirse de 18 yıl ile 24 yıl arası hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma e ertelenirken, H.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.