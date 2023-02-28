Kardeş katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar’ın, cadde ortasında pompalı tüfekle kardeşi tarafından öldürülmesine ilişkin hakim karşısına çıkan sanık, ‘kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar’ın, cadde ortasında pompalı tüfekle kardeşi tarafından öldürülmesine ilişkin şüpheli M.Z.U. bugün hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık M.Z.U. ile Abdulvahit Uygar’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar etti. Müştekiler ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık ise yazılı olarak sunduğu esas hakkındaki savunmasını tekrar ederek, pişman olduğunu ve takdirin mahkemede olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise sanığın ‘kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 6 yıl, ‘hakaret’ suçundan da 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Olay, 26 Nisan Salı günü Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Merkezden çıkan Abdulvahit Uygar, iddiaya göre alacak-verecek meselesi sebebi ile aralarında tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. ile karşı karşıya geldi. Bu esnada şüpheli M.Z.U. yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Uygar’a ateş açtı. Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, şüpheli kardeşi ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelinin, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç, burada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından durduruldu. Kendisine yardım eden arkadaşı Ş.E. ve bunların yanı sıra araçta bulunan 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Araca alınan 5 kişinin dikkat çekmemek amacı ile olduğu öğrenilirken, şüpheli M.Z.U. ile kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Ş.E. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z.U. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.