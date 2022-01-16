Son Dakika
Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: “Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk”
Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti
Samsun’da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Asayiş 16.01.2022, 15:46
Samsun’da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Samsun’da kar yağışı dolayısıyla Atakum ilçesinin kırsam mahallesi olan Aksu Mahallesi Karagöl mevkisindeki evinde mahsur kalan 94 yaşındaki yaşlı kadının yardımına Samsun Afet ve Acil Durum (AFAD) Birlik Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan AFAD ekipleri Atakum ilçe merkezindeki oğluna teslim etti.