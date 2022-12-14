Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Eskin Mahallesi’nde meydana geldi. Zehirlenme ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri adrese gitti. Ekipler, Mevlüt (70) ile eşi Hanım Karlıdağ’ın (66) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Karlıdağ çifti, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.