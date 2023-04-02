Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Azmimilli Mahallesinde 2 kişi kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre Azmimilli Mahallesi Darıca Sokakta meydana geldi. Evde kalan 2 kişi korbannomoksit gazından zehirlendiklerini fark edince hemen 112 Acil çağrı merkezini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından gazdan zehirlenen 2 kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar. Zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldı.