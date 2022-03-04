Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep’te yaşlı çift, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cansız bedenleri evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

Olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Övündük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uyuyan Cuma (77) ve Emine (80) Barna çiftinden yakınları uzun süre haber alamadı. Haber alamayınca eve giren yakınları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu. Daha sonra durum 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cuma-Emine Barna çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cenazeler evden çıkarılırken yakınları feryat etti

Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edilirken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Ölen yaşlı çiftin cansız bedenleri evden çıkarılırken yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.