Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nene ile torununu birbirinden ayırdı, gözyaşları sel oldu

Isparta’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen nenenin cenazesi, helallik alınması için yaşadıkları eve getirildi.

Isparta’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Şerife İlhan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. İlhan’ın yakınları helallik sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin, helallik alınmasının ardından Gelendost ilçesi Afşar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sömestir tatili için anneannesinin yanına gelen torun Ecrin Ünlü’nün cenazesi ise yarın sabah Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Olay, Davraz Mahallesi 3941 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü’den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi. Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.