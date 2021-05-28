Karayolundaki kavganın sebebi “ Başlık Parası” çıktı, 7 şahıs yakalandı

Bingöl-Muş Karayolunda iki grup arasında çıkan kavganın başlık parası yüzünden olduğu öğrenilirken, 1 kişinin yaralandığı 7 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26.05.2021 günü saat 14.00 sıralarında Bingöl-Muş Karayolu üzeri Bingöl Otogarı yanında meydana gelen Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs-Tehdit Ve Hakaret olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar da kavga eden şahısların iki grup olduğu, 1.grubun (İ.M.), (A.M.), (A.M.) ve (A.E.) isimli, 2.grubun (F.M.), (T.M.), (K.M.), (Z.M.), (N.M.), (B.M.) ve (S.M.) isimli şahıslardan oluşan iki aile olduğu, şahısların akraba oldukları, başlık parası yüzünden Muş ilinden gelerek birbirlerini darp ettikleri, olayda 1.grupta bulunan (A.E.) isimli şahsın kafasından yaralanarak tedavisi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve şahsın hayati tehlikesinin devam etmekte olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 7 şahsın açık kimlikleri tespit edilmiş, daha sonra Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışmada 7 şüpheli şahıs aynı gün Muş il Merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.