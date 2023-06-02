Karayolunda yapılan uygulamada 27 gram skunk ele geçirildi

Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde yapılan şok uygulamada 27 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gerze ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde şok uygulama yapıldı. Kontrol noktasına gelen şüpheli bir araçta yapılan aramada 27 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.