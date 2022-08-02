Karayolunda tehlikeli kavga

Köyceğiz-Gökova karayolunda seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması, kırmızı ışıkta kavgaya dönüştü. Yaşanan tartışma ve kavga arkalarında seyreden bir başka sürücü tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan iki araç arasında yol verme tartışması Gökova-Marmaris yol ayrımına yaklaşıldığında el kol hareketlerine dönüştü. Beyaz araç içindeki sürücü siyah minibüs sürücüsüne araçtan tehditler savurarak önüne geçmek istedi.

Hareket halindeki iki araç bir süre ilerledikten sonra aracını yine sağa çeken beyaz araç sürücüsü siyah minibüs sürücüsüne tekrar el-kol hareketleri ile tehditlerini sürdürdü.

Gökova-Marmaris kavşağına gelen iki sürücüden beyaz araç sürücüsü aracını sola yanaştırarak kırmızı ışıkta durdu. Araçtan inen sürücü siyah minibüsün sürücü kapısını açarak sürücüyü darp ederken, eşi tarafından engellendi.