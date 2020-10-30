banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!

Karayolunda deprem yoğunluğu

AYDIN-İZMİR KARAYOLUNDA KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Asayiş 30.10.2020, 19:14
2
Karayolunda deprem yoğunluğu

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir’e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydın-İzmir il sınırında ve Kuşadası-Çamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın’dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın-İzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli’nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Başakşehir 6 7
11. Beşiktaş 5 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 7 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 6 11
9. Altay 6 10
10. Balıkesirspor 8 10
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3