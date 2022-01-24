Son Dakika
Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul–Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir."
Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul–Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir."
Asayiş 24.01.2022, 08:47
Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul–Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir."