Son Dakika
Karayipler’de tekne faciası: 3 ölü, 13 kayıp
Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.
Asayiş 28.03.2023, 22:07
Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.
Karayipler’de tekne faciası yaşandı. Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu. Antigua basınında yer alan haberlerde, teknede 32 kişinin bulunduğu ve 16 kişinin faciadan sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Antigua ve Barbuda Savunma Kuvvetlerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi.