Karayipler’de tekne faciası: 3 ölü, 13 kayıp

Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.

Karayipler’de tekne faciası yaşandı. Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu. Antigua basınında yer alan haberlerde, teknede 32 kişinin bulunduğu ve 16 kişinin faciadan sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Antigua ve Barbuda Savunma Kuvvetlerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi.