Karaya oturan gemi, yükü boşaltılarak kurtarılacak

Yunanistan’dan yola çıkan ve Tekirdağ’da karaya oturan gemi, yükleri boşaltılarak kurtarılacak.

Yunanistan’dan yola çıktıktan sonra Tekirdağ’a ulaşan yük gemisi, bir süre Tekirdağ açıklarında bekledikten sonra kente bulunan Ceyport Limanına yanaştı. Limana yanaşma sırasında 190 metrelik gemi, liman yakınlarında karaya oturdu. Gemi için kısa sürede müdahale çalışması başlatılırken geminin yükleri boşaltılarak kurtarılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki PANGEO isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-14 Römorkörümüz ve KIYEM-4 Hızlı Tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi" ifadeleri kullanılmıştı.