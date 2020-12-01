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Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Kütahya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evde karantinada bulunması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişiye idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

Asayiş 01.12.2020, 20:05
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Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi
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Kütahya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evde karantinada bulunması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişiye idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

Kütahya’da, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin işlek caddelerinde başlatılan HES kodu sorgulaması devam ediyor. Covid-19 hastalığı sebebiyle karantinada olması gerekirken sokağa çıkarak toplum sağlığını riske atan 2 kişi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu) girişinde polis ekipleri tarafından yapılan sorguda yakalandı. Karantina kurallarını ihlâl ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verilen şahıslar karantina sürelerini tamamlamak üzere Valilikçe belirlenen KYK yurduna yerleştirildi.
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