Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri C.C’ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan sorgulamada C.C’ni karantinada olması gerektiğini tespit edildi. C.C’ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.