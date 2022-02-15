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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı
Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Asayiş 15.02.2022, 14:51
Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri K.Y’ye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada K.Y’nin korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.
K.Y’ye karantina kurallarını ihlal etmekten 4 bin 724 lira cezai işlem uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü.