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Karantinasının tamamlanmasına 2 saat kalmıştı: Pozitif sürücü, bin kilometre sonra ceza yedi

Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 19.09.2021, 01:15
Karantinasının tamamlanmasına 2 saat kalmıştı: Pozitif sürücü, bin kilometre sonra ceza yedi

Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Ardahan’dan İstanbul’a otomobiliyle giden Şerif D, Kırıkkale’nin Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince trafik kontrol noktasında durduruldu. Sürücü Şerif D’nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Yaklaşık bin kilometre kadar yol kat eden sürücü Şerif D’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina süresinin de tamamlanmasına 2 saat kaldığı belirtildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Şerif D’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

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