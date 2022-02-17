Karantinadaki 17 yaşındaki kız babasının silahı ile intihar etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde karantinada olduğu öğrenilen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız babasının silahı ile yaşamına son verdi.

Olay, Hatipler Mahallesi Şeker Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, korona virüs hastalığı sebebiyle karantinada olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Hilal A., evde babasına ait tabanca ile kendisini vurdu. Silah sesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

(BCT-