banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

Riskli olduğu için karantinada olması gereken izlemdeki vatandaş, araçla seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı. Kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Hoş bir durum değil, rahatsız oluyorum. Kamerayı kapatır mısınız?” dedi.

Asayiş 10.12.2020, 13:55
2
Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

Riskli olduğu için karantinada olması gereken izlemdeki vatandaş, araçla seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı. Kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Hoş bir durum değil, rahatsız oluyorum. Kamerayı kapatır mısınız?” dedi.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, E.K. (26) idaresindeki 27 BHN 99 plakalı otomobili durdurdu. Seyahat belgesi kontrolü yaptığı sırada polis ekipleri sürücünün riskli ve izlemde olduğunu, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri izlemdeki sürücüyü ambulansla alarak karantinaya alınması için İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlemiş olduğu Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait yurda götürdü. Ambulansa binerken kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Gerçekten rahatsız oluyorum, şunu kapatır mısınız? Neyi çekiyorsunuz şu anda. Bakın kameradan rahatsız oluyorum, hoş bir durum değil yani” diye tepki gösterdi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu