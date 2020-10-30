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Karantinada olmaları gerekiyordu, direksiyon başında yakalandılar

KARANTİNADAN KAÇAN ŞOFÖRLER NAZİLLİ POLİSİNE YAKALANDI

Asayiş 30.10.2020, 13:58
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Karantinada olmaları gerekiyordu, direksiyon başında yakalandılar

Aydın’ın Nazilli ilçesi şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapan trafik ekipleri, karantina altında kalması gereken iki şoföre işlem yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Nazilli Otogarına giriş ve çıkış yapan tüm şehirlerarası otobüs firma araç sürücüleri ve yolcularının tek tek FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takibi) sistemi ve HES kodu sorgulamaları hassasiyetle yapan emniyet ekipleri Hatay - Bodrum seferini yapan bir firmaya ait otobüste yaptıkları sorgulamada 2 şoförün temaslı olduğu halde karantinadan kaçtıklarını belirledi.

Bugün saat 10.30 sıralarında yolcu almak ve indirmek için Nazilli Otogarına giriş yaptığı sırada Nazilli Otogar Trafik Polisinin yapmış olduğu sorgulamalarda firmaya ait iki şoförün temaslı olduğu ve halen izolasyon (karantina) altında kalması gerektiği tespit edildi. 2 şoför hakkında TCK 195. Madde gereği adli işlem yapılarak şoförler İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait 112 ekiplerine teslim edildi.

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