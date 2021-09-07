banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Karantina kaçağı köy yolunda dolaşırken yakalandı: 4 bin 50 lira para cezası uygulandı

Kırıkkale’de yol devriyesi yapan jandarma ekipleri tarafından tespit edilen riskli gruptaki bir kişi, salgın ekiplerince 4 bin 50 lira para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Asayiş 07.09.2021, 10:13
Karantina kaçağı köy yolunda dolaşırken yakalandı: 4 bin 50 lira para cezası uygulandı

Kırıkkale’de yol devriyesi yapan jandarma ekipleri tarafından tespit edilen riskli gruptaki bir kişi, salgın ekiplerince 4 bin 50 lira para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yaptığı devriye sırasında yolda yürüyen Muhammed Emin K.’nın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı.

Riskli grupta yer aldığı tespit edilen Muhammed Emin K’nın PCR testi pozitif olan kayınvalidesinden dolayı temaslı durumda olduğu anlaşıldı. Jandarma, durumu Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Köye gelen filyasyon ekipleri, Muhammed Emin K.’ya karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta da karantinaya alındı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0