Karantina ihlali yapan 6 kişi uygulamada yakalandı

İllere göre haftalık vaka sayısında 100 binde yüzde 354.83 oran ile çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de polis ekiplerinin Çamköy mevkiinde gerçekleştirdiği uygulamada 1’i pozitif, 5’i temaslı 6 kişi karantinayı ihlal ettiği için yurda gönderildi. Ayrıca uygulamada 28 kişiye sokağa çıkma ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Çok yüksek riskli illerden birisi olan Düzce’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Çamköy mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde Ü.T.Ö. idaresindeki 81 ABG 076 plakalı Opel marka otomobilde yapılan kontrollerde sürücünün korona virüs testinin pozitif çıktığı, yanında yolcu olarak bulunan Ş.E.’nin de temaslı olduğu belirlendi. Bu esnada güzergah üzerinde seyir halinde olan ve Ankara’da karantinada olmaları gerekirken Düzce’ye geldikleri belirlenen O.D., N.D., H.D. ve S.D.’nin de temaslı oldukları belirlendi.

Arkadaşına pozitif olduğunu yeni söyledi

Polis ekipleri tarafından bölgeye Filyasyon ve Acil Sağlık ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri pozitif ve temaslı hastaları araçlarından indirdiği esnada Ş.E. kendisinin temaslı olmadığını, arkadaşının temaslı olduğunu belirtti. Fakat Ü.T.Ö. pozitif hasta olduğunu, karantinasının bitmesine bir gün kala sokağa çıktığını arkadaşına söyledi. Büyük bir şok yaşayan Ş.E., sağlık ekiplerince karantina yurduna gönderildi. Ayrıca diğer 5 şahısta ambulanslarla karantina yurduna gönderildi.

Güzergah üzerinde polis ekiplerince yapılan kontrollerde 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 97 bin 132 lira para cezası uygulandı. Öte yandan temaslı olduklarını ve izolasyonlarında 5’inci günde olduğunu HES uygulamasını açarak gösteren H.D., izinli olarak sokağa çıktıklarını ve Ankara’dan geldiklerini belirtse de kısıtlama ile karantinayı ihlal ettikleri için karantinaya gönderildi.