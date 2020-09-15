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Karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

İHLAL

Asayiş 15.09.2020, 22:18
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Karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’da izolasyon koşullarını ihlal eden 3 kişi sağlık ekipleri ile polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda alınan “izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina sürelerini KYK yurtlarında tamamlamasının sağlanması” kararının ardından uygulamaya geçildi. Kütahya merkezde karantina kurallarını ihlal eden 3 kişi sağlık ekipleri ile polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirildi.

Mahalle denetim ekiplerince izolasyon koşullarını ihlal ettiği belirlenen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından karantina sürelerini tamamlamak üzere Valilik tarafından belirlenen yurtta gözetim altına alındı. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal eden vatandaşlara ayrıca idari para cezası uygulandı.

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