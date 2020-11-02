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Karantina ihlali yapan 2 kişi dinlenme tesisinde yakalandı

KARANTİNA İHLALİ YAPAN 2 KİŞİ DİNLENME TESİSİNDE YAKALANDI

Asayiş 02.11.2020, 13:22
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Karantina ihlali yapan 2 kişi dinlenme tesisinde yakalandı

Bolu’da TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde yapılan HES uygulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 yolcu, jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM otoyolu Dörtdivan mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde mola veren şehirler arası otobüslerde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerin yolcular üzerinde yaptıkları HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun karantinada olması gerektiği belirlendi. Karantina kurallarını ihlal eden yolcular K.G. ve F.Ö. jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınarak izole edildi. Yolcular, ihbar üzerine olay yerine gelen nakil aracı ile karantina sürelerini tamamlamaları için Seyyide Nefise yurduna götürüldü.

Ayrıca, karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye idari para cezası kesildi.

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