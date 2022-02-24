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Karamürselbey Eğitim Merkezi’nde mezuniyet heyecanı
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Asayiş 24.02.2022, 09:24
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, “2021-2 Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan astsubay çavuşların mezuniyet töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edildi” denildi.