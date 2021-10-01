Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Armutlu köyü sınırları içerisinde kalan Karamık Gölü sazlık alanında 6 gün sonra yine yangın çıktı. Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, drone ile çekilen görüntülerde alevler yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir çizgi halinde görüntülendi.

Yangın, Çay ilçesine bağlı Armutlu köyünün Karamık Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 25 Eylül de Bulanık köyü yakınlarından çıkan ve güçlükle söndürülen yangın bu defa Armutlu köyünün göle kıyısı olan bölgede çıktı. Çevre sakinlerinin zarar vermesi ile bölgeye Çay Belediyesi ile çevre beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, olayda önceki yangında olduğu gibi yine hayvanların yediği otların ve kamışların yandığı belirtildi. Akşam saatlerinde başlayan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir uğraş verirken, zaman zaman metrelerce yükseğe çıkan alevler İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından havadan drone ile görüntülendi.