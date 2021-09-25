Karamık Gölü sazlık alanında yangın

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık Gölü sazlık alanında yangında çıktı. Geniş bir alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, Çay ilçesine bağlı Bulanık köyü yakınlarından meydana geldi. Sazlıkları ile ünlü Karamık Gölü yakınlarından çıkan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olayda sazlıkların yandığı anlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede büyük bir alanı etkisi altına alması yer alıyor.