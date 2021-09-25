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Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık Gölü sazlık alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gördü tanıkları yangını sülük toplayanların çıkardığını iddia etti.

Asayiş 25.09.2021, 20:01
Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık Gölü sazlık alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gördü tanıkları yangını sülük toplayanların çıkardığını iddia etti.

Yangın öğlen saatlerinde Karamık Gölü’ne kıyısı bulunan Bulanık köyü yakınlarındaki sazlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın bir anda büyük bir alana yayıldı. Yangına Afyonkarahisar İl Orman Müdürlüğü’ne ait ekipler arazözler ile müdahale etti. Yangının devam ettiği bölgede olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılınçeken Köyü Muhtarı Musa Kahraman, yangının öğlen saatlerinde sabotaj sonucu çıktığını öne sürerek, “Hayvan otlatan çobanların söylediğine göre yangını sülükçüler çıkarmış. Yaklaşık bin dekar bir alan yandı, fazlası vardır eksiği yoktur” diye konuştu.

Şaban Kızgın isimli köy sakini ise yangını çıkaranı gördüklerini fakat tanımadıklarını kaydederek, “Şahıs büyük bir ihtimalle sülükçüydü. Biz o esnada hayvanların başında sayım yapıyorduk. Öğlenden bu yanan 4 köyün arazisi yandı. Burada hayvanların yediği otlar ile kamışlar yandı” dedi.

Bölgede başlatılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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