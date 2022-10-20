Karaman’daki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklama

Karaman’da 2 ayrı suç örgütlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 30’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Diğer zanlılarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği, 3 firarinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 18 Ekim’de özel harekat timlerinin de katıldığı 500 polisle düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret" gibi suçlara karıştıkları ileri sürülen, iki ayrı organize suç örgütünün üyesi 39 şüpheliden 36’sı gözaltına alınmış, 3 zanlıya da adreslerinde ulaşılamamıştı. 13 şüphelinin ise daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlenmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 12 adet tabanca,12 adet tüfek, 612 adet mermi, 15 adet kılıç, kama, balta, 532 adet sentetik hap, 25 gram esrar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.