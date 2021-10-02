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Karaman’daki ambulans kazasında yaralılardan 1’i hayatını kaybetti

Karaman’da hasta taşıyan ambulansın yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Asayiş 02.10.2021, 18:13
Karaman’daki ambulans kazasında yaralılardan 1’i hayatını kaybetti

Karaman’da hasta taşıyan ambulansın yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Eylül günü sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Evde Sağlık Hizmet Biriminde görevli ve hasta taşıyan Recep B. yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulans, İbrahim H. idaresindeki 70 M 195 plakalı yolcu minibüsü ile kavşakta çarpıştıktan sonra yol kenarındaki seyyar satıcıya da çarparak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunanlar ile minibüsteki yolcular ve seyyar satıcı olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan, kaza sırasında ambulansta hasta olarak bulunan Halis Altınparmak tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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