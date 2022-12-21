Karaman’da yalnız gördüğü kadınlara odunla saldıran şahıs tutuklandı

Karaman’da sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yüzü kapalı bir kişi tarafından başlarına sert cisimle vurularak yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını belirledi. Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki yaklaşık 2 bin dakikalık güvenlik kamerası görüntüleri toplanarak tek tek incelendi. İncelenen görüntülerde 3’ü Ağılönü köyünde olmak üzere 7’ye yakın kadına, aynı kişinin saldırdığı tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, saldırganın kent merkezinde oturan fabrika işçisi A.T. (33), olduğunu saplayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen A.T’nin saldırıyı yaptıktan sonra otomobiliyle olay yerinde kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.