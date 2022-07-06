Karaman’da üzerine beton pompasının demir kolu düşen işçi ağır yaralandı

Karaman’da basketbol sahasının temel çalışmaları sırasında yerinden çıkan beton pompasının demir kolu üzerine düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan Kemal Kaynaş Stadyumu yanındaki basketbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, basketbol sahasının zeminine beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu biranda yerinden çıktı. Çıkan demir kolun altında kalan işçi Rıfat K. (50), ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıfat K’nin kafatasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis iş kazasının yaşandığı basketbol sahasında incelemelerde bulundu.