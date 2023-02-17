Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen D.S.A, Ş.K, Ş.D, M.A, A.D, H.D. ve Ş.G. isimli kişileri düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 91,11 gram metamfetamin, 62,95 gram esrar, 3,10 gram bonzai ve 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S.A, Ş.K, Ş.D, M.A, A.D, H.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ş.G’ye ev hapsi verildi.