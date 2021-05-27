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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 27.05.2021, 14:07
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S, A.B.U, S.A. ve F.S, isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönde duyum alması üzerine şahısları takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların içinde bulunduğu otomobili Karaman-Ereğli yolunun girişinde önünü keserek durdururken, araçta yaptıkları aramada 281 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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