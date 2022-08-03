banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 03.08.2022, 22:16
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler E.Ş., M.A., M.Ö. ve K.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin ile paketlemede kullanılan aparatlar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş., M.A. ve M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu