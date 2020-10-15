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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
KARAMAN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.
Asayiş 15.10.2020, 00:31
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Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.L. B.K. ve M.Y.’yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 750 gram esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 115 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, kaçak üretilmiş 5 litre votka, 5 litre rakı, 5 litre viski ile 12 litre etil alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
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