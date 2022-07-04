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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş 04.07.2022, 13:23
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şahsı takibe aldı. Şahsın belirlenen adresine operasyon yapan ekipler, D.T.’yi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 76 adet ecstasy hap ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 610 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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