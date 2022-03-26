Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.Y. ve H.K’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.