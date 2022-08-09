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Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 09.08.2022, 12:27
Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S, isimli kişinin Adana’dan Karaman’a uyuşturucu madde satmaya geldiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada ise 15 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu.

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