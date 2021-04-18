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Karaman’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Asayiş 18.04.2021, 00:08
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Karaman’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.C. isimli şahsın başka illerden getirdiği uyuşturucuyu kentte sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın gösterdiği yerlerde arama yapan ekipler 186 gram bonzai ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu.
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