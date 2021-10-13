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Karaman’da uyuşturucu operasyonu
Karaman’da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli kadından 1’i tutuklandı.
Asayiş 13.10.2021, 17:44
Karaman’da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli kadından 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda C.Y ve A.D isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Y tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.