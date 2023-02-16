Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Karaman’da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen 7 kişiden 6’sını düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 91,11 gram metamfetamin, 62,95 gram esrar, 3,10 gram bonzai ve 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.