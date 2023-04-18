Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA VE İÇERİSİNDE BULUNAN 3 ŞAHSIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA, 32 GR AĞIRLIĞINDA 5 FİŞEK HALİNDE METAMFETAMİN MADDESİ, 13,65 GR AĞIRLIĞINDA 6 FİŞEK HALİNDE ESRAR MADDESİ, 12 ADET SENTETİK ECZA MADDESİ, 65 ADET ECSTASY HAP, 1 ADET TABANCA VE 2 ADET 9X19 TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
Karaman’da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeleri ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 32 gr ağırlığında 5 fişek halinde metamfetamin maddesi, 13,65 gr ağırlığında 6 fişek halinde esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi, 65 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 2 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., H.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.