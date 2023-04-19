Karaman’da traktör kazası: 1 ölü

Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dağkonak Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ay (25), yönetimindeki 70 AAR 055 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Ay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ay’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.